الألماني غوريتسكا يريد استعراض عضلاته أمام إنجلترا

يستعد ليون غوريتسكا لتعزيز خط وسط ألمانيا ضد إنجلترا، في المواجهة المرتقبة الثلاثاء على ملعب ويمبلي في لندن في الدور ثمن النهائي من كأس أوروبا "يورو 2020" بعد أن استغل فترة توقف النشاط الكروي خلال جاحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لتقوية عضلات جسمه.

فبعد توقف الدوري الألماني في مارس 2020، عاد غوريتسكا إلى الملاعب بعد استئناف النشاط إثر توقف دام حوالي الشهرين وقد بدا مفتول العضلات وعلق على هذا الأمر بالقول: أستطيع القول بأنه منذ امتلاك هذه العضلات، أخوض المباريات بشعور مختلف. لقد جعلني هذا الأمر أكثر قوة.

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ويواجه مدرب منتخب ألمانيا يواخيم لوف ضغوطات لإحداث تغييرات، لاسيما في خط الوسط إذ لم يقدّم الثنائي توني كروس وايلكاي غندوغان المستوى المأمول منهما، في حين تألق غوريتسكا في المباراة ضد المجر بعد نزوله بديلا في الشوط الثاني وسجل هدف التعادل 2-2 لينقذ منتخب بلاده من خروج مبكر.



وكان دور غوريتسكا في البطولة الحالية محدودا، نظرا لأنه كان يتعافى من تمزق في فخذه أبعده أكثر من شهر عن الملاعب قبل انطلاق كأس أوروبا، لكنه في كل مرة شارك فيها كان له تأثير. فقد كان قاب قوسين أو أدنى من التسجيل في المباراة التي فاز بها فريقه على البرتغال 4-2 عندما أصاب العارضة بتسديدة قوية من مشارف المنطقة، قبل ان يسجل هدفا ثمينا في مرمى المجر كان جواز سفر فريقه إلى الدور ثمن النهائي.

ولا يكتفي غوريتسكا في مساعدة ناديه بايرن ميوني ومنتخب ألمانيا من خلال الجهود الكبيرة التي يظهرها على أرضية المستطيل الاخضر، بل يقوم بأعمال خيرية كذلك خارج الملعب. ففي العام الماضي قام بمساندة زميله جوشوا كيميش بمنح مبلغ مليون يورو لتأسيس حملة "وي كيك كورونا" لمساعدة الجمعيات الخيرية خلال الجائحة.



وبدأ غوريتسكا المولود في فبراير عام 1995 مسيرته الاحترافية في نادي مسقط رأسه بوخوم. وفي عام 2013، انتقل إلى صفوف شالكه وكان ضمن التشكيلة الأولية لمنتخب ألمانيا للمشاركة في مونديال البرازيل 2014، لكنه أصيب في إحدى المباريات التجريبية ولم يتمكن من التواجد في العرس الكروي الذي شهد تتويج منتخب بلاده للمرة الرابعة في تاريخه.



وبعدها بسنتين، كان غوريتسكا قائدا لمنتخب ألمانيا في مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في البرازيل لكنه أصيب في المباراة الأولى، في حين واصل فريقه المشوار إلى المباراة النهائية التي خسرها أمام الدولة المضيفة بركلات الترجيح.



وانضم بعد ذلك الى بايرن ميونخ عام 2018 وساهم بشكل كبير في إحراز الفريق البافاري الثلاثية (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا) موسم 2019-2020 .



ويمتاز غوريتسكا بالتواضع، ففي حين يتوجه لاعبو الفريق الأول في بايرن ميونخ إلى التدريبات في سيارات فخمة، فهو يستعين بدراجة صديقته.