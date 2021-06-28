بيع مقتنيات أسطورة ريال مدريد في مزاد علني

ستعرض تذكارات وميداليات وكؤوس ومتعلقات شخصية أخرى تخص نجم كرة القدم الراحل ألفريدو دي ستيفانو لاعب ومدرب ريال مدريد السابق وواحد من أعظم ما أنجبت اللعبة طوال تاريخها للبيع في مزاد علني لدار جوليان في العاصمة البريطانية لندن في سبتمبر المقبل.



وتضم المجموعة أكثر من 600 قطعة من بينها ميداليات وكؤوس توج بها دي ستيفانو في كأس أوروبا ودوري الدرجة الأولى الإسباني إلى جانب جوائز فردية مثل الكرة الذهبية وعدة قمصان وشهادات تقدير وعملات معدنية ومتعلقات شخصية أخرى، ومن المتوقع أن تباع هذه المجموعة بأكثر من مليون دولار.



وقال مارتن نولان الرئيس التنفيذي لدار جوليان للمزادات لتلفزيون "رويترز": قررت الأسرة أنه الوقت المناسب لمشاركة هذه المجموعة مع العالم لأنه أيقونة عالمية ونجم كبير بالنظر إلى مسيرته في كرة القدم.



وكان دي ستيفانو الذي فارق الحياة عام 2014، قد ولد في عاصمة الأرجنتين بوينس أيرس وكان ضمن تشكيلة ريال مدريد التي هيمنت على الكرة الإسبانية والأوروبية في خمسينات وبداية ستينات القرن الماضي.



وهز دي ستيفانو الشباك في جميع المباريات النهاية الخمس لكأس أوروبا التي فاز فيها ريال مدريد ما بين 1956 و1960 ويتضن هذا ثلاثية (هاتريك) في الفوز 7-3 على إينتراخت فرانكفورت الألماني في غلاسكو في 1960 وهي مباراة أسطورية بالنسبة للكثيرين.



وشكل دي ستيفانو شراكة هجومية مرعبة مع المجري فيرينك بوشكاش وكان بوسعه اللعب في أي مركز.



وتوج دي ستيفانو أيضا مرتين بلقب أفضل لاعب في أوروبا في عامي 1957 و1959.



وبدأ دي ستيفانو مسيرته في صفوف ريفر بليت في الأرجنتين ولعب أيضا في كولومبيا قبل الانضمام إلى ريال مدريد في 1953 حيث فاز معه بلقب الدوري الإسباني ثماني مرات وبكأس أوروبا خمس مرات.



وعلى المستوى الدولي لعب لمنتخبات إسبانيا والأرجنتين وكولومبيا.



وتولى الراحل تدريب ريال مدريد في ثمانينات القرن الماضي وعاد لقيادة الجهاز الفني مرة ثانية في بداية التسعينات.

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