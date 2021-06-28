تأهل التشيك لا يثير استغراب مدرب الدنمارك

أكد كاسبر هيولماند المدير الفني للمنتخب الدنماركي لكرة القدم أنه لم يشعر باندهاش كبير إزاء تأهل المنتخب التشيكي لمواجهة فريقه في دور الثمانية بكأس أوروبا "يورو 2020".



وتغلب المنتخب التشيكي على نظيره الهولندي 2 - صفر يوم الأحد في دور الستة عشر، ليلتقي في دور الثمانية يوم السبت المقبل مع المنتخب الدنماركي الذي تغلب على منتخب ويلز 4 - صفر السبت في ذات الدور.



وكان فوز المنتخب التشيكي على نظيره الهولندي في بودابست، بمثابة واحدة من مفاجآت البطولة.



لكن هيولماند قال في تصريحات للصحافيين يوم الاثنين: بأمانة، مباراة الأحد لم تكن مفاجئة بالنسبة لي. فأنا أقدر قوة المنتخب التشيكي بشكل كبير.



وأضاف: يلعبون بقوة كبيرة، وهو فريق منظم وقوي للغاية من الناحية البدنية. باتريك شيك يعد من أفضل المهاجمين في أوروبا في الوقت الحالي.

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