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تعادل البرازيل والإكوادور في كوبا أميركا

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تعادل البرازيل والإكوادور في كوبا أميركا

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غويانيا - رويترز

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فشل منتخب البرازيل في تحقيق الفوز لأول مرة في 11 مباراة لكنه نجح رغم ذلك في الفوز بصدارة المجموعة الثانية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم والتأهل لدور الثمانية بعد تعادله 1-1 مع الإكوادور في جويانيا اليوم الأحد.

وحول إيدر ميليتاو تمريرة إيفرتون العرضية برأسه في المرمى في الدقيقة 37 ليضع أصحاب الأرض في المقدمة وعادل أنخيل مينا النتيجة للإكوادور بعد ثماني دقائق من الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة خرجت فنزويلا، التي خسرت 1-صفر أمام بيرو، من البطولة بينما تأهلت البرازيل وكولومبيا والإكوادور وبيرو من المجموعة الثانية.

وستتحدد مواجهات دور الثمانية غدا الاثنين بعد الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى. وضمنت الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي التأهل إلى دور الثمانية.

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