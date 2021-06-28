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ديمبيلي يخضع لجراحة ويغيب عن برشلونة أربعة أشهر

ديمبيلي
إصابة ديمبيلي مع المنتخب الفرنسي

ديمبيلي يخضع لجراحة ويغيب عن برشلونة أربعة أشهر

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برشلونة - د ب أ

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أعلن نادي برشلونة الإسباني يوم الاثنين أن جناحه الفرنسي الدولي عثمان ديمبيلي سيغيب لنحو أربعة أشهر عقب خضوعه لجراحة في الركبة.

وأوضح برشلونة أن ديمبلي أجرى جراحة في توركو بفنلندا بعد تعرضه لإصابة في وتر بالركبة اليمنى.

وتعرض ديمبيلي "24 عاما" للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الفرنسي أمام المجر الاسبوع الماضي بكأس أمم أوروبا (يورو 2020).

وشارك ديمبيلي في 44 مباراة على مستوى جميع المسابقات مع برشلونة في الموسم الماضي وسجل 11 هدفا لكنه سيغيب الآن عن الملاعب حتى الخريف المقبل.

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