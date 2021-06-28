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روديغر وغندوغان يعودان إلى تدريبات ألمانيا

رودريغر غنابري غندوغان
غندوغان وروديغر غابا عن الحصة التدريبية يوم الأحد

روديغر وغندوغان يعودان إلى تدريبات ألمانيا

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ميونخ - د ب أ

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عاد أنطونيو روديغر وإلكاي غندوغان إلى تدريبات المنتخب الألماني لكرة القدم يوم الاثنين قبل السفر إلى لندن لمواجهة المنتخب الإنجليزي الثلاثاء على ملعب ويمبلي في دور الستة عشر من بطولة كأس أوروبا "يورو 2020".

وغاب روديغر (28 عاماً) عن التدريبات الأحد بسبب نزلة برد، بينما غاب غندوغان بسبب إصابة بسيطة في الرأس.

وكان مران المنتخب الألماني في معسكره المقام في جنوب ألمانيا، آخر حصة تدريبية أساسية للفريق قبل مباراة الغد على ملعب ويمبلي، إذ سيتوجه إلى لندن دون أن يخوض حصة تدريبية على الملعب.

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