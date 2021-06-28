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رونالدو: الحظ وقف إلى جانب بلجيكا

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رونالدو حزيناً بعد نهاية المباراة

رونالدو: الحظ وقف إلى جانب بلجيكا

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إشبيلية - د ب أ

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أكد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن المنتخب البلجيكي كان محظوظا خلال مباراة الفريقين مساء الأحد في دور الستة عشر لبطولة كأس أوروبا "يورو 2020" والتي انتهت بفوز بلجيكا 1 - صفر.

ولم يستطع المدرب فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي التشكيك في جهد وأداء لاعبيه في المباراة، كما كشف المدرب أن بعض اللاعبين انخرطوا في البكاء بعد الخسارة أمام المنتخب البلجيكي.

وخاض المنتخب البرتغالي البطولة الحالية دفاعا عن اللقب الأوروبي الذي أحرزه في النسخة الماضية فرنسا عندما تغلب على أصحاب الأرض في المباراة النهائية.

ولكن التعادل مع المنتخب الفرنسي نفسه في ختام مباريات دور المجموعات بالبطولة الحالية ، وضع المنتخب البرتغالي في دور الستة عشر في مواجهة صعبة للغاية أمام نظيره البلجيكي المصنف الأول عالميا.

وكان الهدف، الذي سجله تورغان هازارد كافيا ليقود المنتخب البلجيكي للفوز ، الذي أصبح النجاح الأول لبلجيكا أمام البرتغال منذ 1989.

وجاء الهدف الوحيد للمباراة من بين ست تسديدات بلجيكية فقط على مرمى البرتغال فيما سدد لاعبو البرتغال 23 كرة باتجاه المرمى البلجيكي بلا جدوى.

وقال رونالدو لحارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا على أرض الملعب : محظوظ ؟ الكرة لا تريد أن تدخل المرمى.

وكان رونالدو بحاجة لتسجيل أي هدف في هذه المباراة لينفرد بصدارة قائمة أبرز الهدافين مع منتخبات بلادهم في المباريات الدولية على مدار التاريخ حيث يقتسم صدارة القائمة حالي مع الإيراني المعتزل علي دائي برصيد 109 أهداف لكل منهما.

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