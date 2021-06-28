رونالدو يعد البرتغاليين بعد الخروج: سنعود أقوى

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن منتخب بلاده سيعود أقوى، وذلك بعد خروج الفريق حامل لقب كأس أوروبا على يد المنتخب البلجيكي في دور الستة عشر يوم الأحد.

وكتب رونالدو عبر منصة تبادل الصور "إنستغرام" :"الجماهير دعمتنا بلا كلل من البداية إلى النهاية، لم يكن من الممكن لنا أن نحقق ما كنا نطمح فيه، لكننا نشكركم بعمق، نحن فخورون برحلتنا وقدمنا كل شيء لدينا للدفاع عن اللقب.

مادة اعلانية

وخسر المنتخب البرتغالي أمام نظيره البلجيكي صفر - 1، إذ سجل رونالدو خمسة أهداف في البطولة خلال 3 مباريات، لكنه أهدر فرصة تحطيم الرقم العالمي في تسجيل الأهداف الدولية، وذلك بعد معادلته للرقم المسجل باسم الإيراني علي دائي برصيد 109 أهداف.