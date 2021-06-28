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قذيفة هازارد ترسل البرتغال "حامل اللقب" خارج كأس أوروبا

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قذيفة هازارد ترسل البرتغال "حامل اللقب" خارج كأس أوروبا

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إشبيلية - رويترز

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هز تورغان هازارد الشباك في الشوط الأول بتسديدة قوية ليقود بلجيكا للفوز 1-صفر على البرتغال حاملة اللقب والتقدم إلى دور الثمانية في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 اليوم الأحد.

وعثر هازارد على مساحة وسدد كرة قوية من 20 مترا ليفتتح التسجيل عكس مجريات اللعب في الدقيقة 42 لتصعد بلجيكا لمواجهة إيطاليا التي لم تخسر في آخر 31 مباراة.

وخرج كيفن دي بروين، العائد من إصابة في الوجه، وهو يتألم بعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني بعد تعرضه لإصابة في الكاحل قبل الاستراحة.

وأهدر ديوجو جوتا فرصة في كل شوط للبرتغال فيما رد القائم تسديدة رفائيل جيريرو في الدقيقة 83 لكن حاملة اللقب فشلت في إدراك التعادل رغم تحسن مستواها في الشوط الثاني.

وتلعب بلجيكا ضد إيطاليا، التي انتصرت 2-1 على النمسا أمس السبت، في ميونيخ في الثاني من يوليو تموز.

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