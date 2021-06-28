لافتة تهديد بالقرب من منزل بينيتز.. والشرطة تحقق

كشفت شرطة مرسيسايد يوم الاثنين أنها تحقق في لافتة تهديد ضخمة بالقرب من منزل عائلة رافائيل بنيتز مدرب ليفربول السابق في ويرال وسط تكهنات إعلامية بشأن تعيينه مدربا لإيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأظهرت صور في وسائل التواصل الاجتماعي لافتة مكتوبا عليها "نحن نعرف أين تعيش.. لا توقع" بالقرب من منزل بنيتز، إذ يعيش المدرب الإسباني وعائلته في المنطقة منذ توليه تدريب ليفربول في 2004.

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وقال مفتش المباحث دارين تايلور في بيان: تسببت هذه الرسالة في حدوث بعض القلق والتوتر لسكان المنطقة لأسباب مفهومة. نظرا للغة كرة القدم المستخدمة، نشك في أنها تستهدف بنيتز، لكن تم وضعها بالقرب من المنزل الخطأ، وإذا كان لدى أي شخص معلومات حول من صنع اللافتة وساهم في وضعها، نرجو منه إبلاغنا في أقرب وقت ممكن.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن إيفرتون يأمل في تأكيد إعلان بنيتز مدربا جديدا للفريق هذا الأسبوع خلفا لكارلو أنشيلوتي بعد عقد المدرب الإسباني عدة جولات من المفاوضات مع فرهاد موشيري مالك النادي.

ويواجه تعيين بنيتز معارضة واسعة بين جماهير إيفرتون، بعدما وصف الفريق سابقا بأنه "ناد صغير" عقب لقاء قمة مع ليفربول في أنفيلد انتهى بالتعادل السلبي عام 2007.

وفاز المدرب البالغ عمره 61 عاما بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال ست سنوات قضاها مع ليفربول.