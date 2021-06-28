مارتينيز يشيد بقوة منتخب بلجيكا الذهنية

أشاد روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا بالقوة الذهنية لفريقه بعد أن أطاح بالبرتغال حاملة اللقب من بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" بفوزه 1-صفر في مواجهة قوية في دور الستة عشر في إشبيلية يوم الأحد.

وقال المدرب الإسباني إن الأداء الذي قدمه فريقه لم يسلط فقط الضوء على المواهب الهجومية لدى المنتخب البلجيكي بل أيضا على قدرته على الدفاع بقوة.

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وأبلغ مارتينيز المبتهج مؤتمرا صحفيا بعد المباراة: لم يكن الأمر يتعلق فقط بمدى روعتنا ولكن كيف يمكننا التكيف مع أفضل ما تفعله البرتغال.. إنهم يفعلون بالضبط ما يحتاجون إليه للفوز، ولهذا السبب هم أبطال أوروبا الحاليون. يعرفون كيف يستغلون تلك اللحظات التي يمكن أن تؤذيك، لكني أعتقد أن لدينا تركيزا مذهلا ودافعنا جيدا حقا.

وتقدم المنتخب البلجيكي بفضل تسديدة قوية بعيدة المدى من تورغان هازارد في الشوط الأول، وهو الهدف الذي كان كافياً لبلوغ ربع النهائي.

وزاد مارتينيز: في الشوط الثاني، انتقل المزيد من الزخم إلى البرتغال وكان علينا إظهار قوتنا الذهنية. كان الأمر يتعلق بتلك الجوانب من الانضباط والذكاء الخططي ولم نفقد التركيز أبدا، كانت هناك لحظات صعبة حيث حاولت البرتغال العودة في الدقائق الأخيرة، لكن هذه النتيجة تمنحني شعورا رائعا بالرضا لأن هذا هو ما يحتاجه الفريق الذي يحقق انتصارات.

وأضاف: نعلم جميعا المواهب التي نمتلكها وكرة القدم الجيدة التي يمكننا لعبها، لكننا أظهرنا اليوم جميع العناصر الأخرى اللازمة أيضا. كمدرب لا أستطيع أن أكون أكثر فخرا.