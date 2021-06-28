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مدرب بلجيكا يكشف حالة دي بروين وهازارد

الثنائي دي بروين وهازارد

مدرب بلجيكا يكشف حالة دي بروين وهازارد

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بروكسل - رويترز

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قال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا إنه سينتظر لمعرفة الموقف النهائي للقائد إيدن هازارد وكيفن دي بروين من المشاركة أمام إيطاليا في دور الثمانية ببطولة أوروبا لكرة القدم في ميونيخ يوم الجمعة.

وطلب دي بروين الخروج بعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني بسبب إصابة في الكاحل في الفوز 1-صفر على البرتغال في دور الستة عشر في إشبيلية الأحد فيما خرج هازارد مصابا قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وأضاف مارتينيز: التقرير المبدئي من الطاقم الطبي كان إيجابيا بالنسبة للاعبين، سيستمران مع التشكيلة ولم يتعرضا لإصابة خطيرة.

وتابع: لكن الوقت ينفد ومن الصعب أن يستعيدا لياقتهما. لذا سنحاول التعامل يوما بيوم وإعدادهما.

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