منتخب بلجيكا يترقب حالة هازارد ودي بروين

يترقب المنتخب البلجيكي لكرة القدم حالة اللاعبين إيدن هازارد وكيفن دي بروين قبل مباراته الصعبة أمام المنتخب الإيطالي يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس أوروبا "يورو 2020".



وقد يكون هازارد تعرض لإصابة خطيرة في أربطة الركبة فيما سيخضع دي بروين الاثنين لأشعة على كاحل القدم.



وأصيب اللاعبان خلال المباراة التي فاز فيها المنتخب البلجيكي على نظيره البرتغالي حامل اللقب الأوروبي 1 – صفر يوم الأحد في دور الستة عشر.



وخرج دي بروين بعد دقائق من بداية الشوط الثاني للقاء فيما ترك هازارد الملعب في وقت متأخر من المباراة بعدما سجل شقيقه الأصغر تورغان هدف الفوز بالمباراة من تسديدة رائعة قبل ثلاث دقائق فقط على نهاية الشوط الأول.



وقال إيدن هازارد للصحافيين: شعرت بشيء في أربطة الركبة، أعتقد أن لدي شيء. سنفحص الإصابة ونرى مداها.



ولدى سؤاله عن إصابة اللاعبين هازارد ودي بروين ، حاول روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي الاحتفاظ بالهدوء، إذ قال: أمامنا 48 ساعة الآن لتقييم الوضع، سيجري اللاعبان أشعة على الإصابات. ما زال الوقت مبكرا للحديث عن هذا.

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