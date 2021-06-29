إسبانيا تهدد مصر في الأولمبياد بـ6 من لاعبي المنتخب الأول

اختار لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني الأولمبي يوم الثلاثاء، ستة لاعبين من المشاركين حاليا في بطولة أوروبا لكرة القدم لتشكيلة فريقه في أولمبياد طوكيو بينهم الحارس أوناي سيمون ولاعب الوسط بيدري.

وانضم الثنائي ميكل أويارزابال وداني أولمو، اللذان شاركا في الفوز المثير 5-3 على كرواتيا يوم الاثنين ليقودا الفريق لدور الثمانية في بطولة أوروبا، إلى تشكيلة البطولتين، بالإضافة إلى المدافعين باو توريس وإيريك غارسيا.

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وشهدت تشكيلة دي لا فوينتي، التي ضمت 22 لاعبا، انضمام ثنائي ريال مدريد ماركو أسينسيو وداني سيبايوس بعد غيابهما عن تشكيلة لويس إنريكي في بطولة أوروبا، ما يعني أن ريال مدريد سيكون حاضرا في طوكيو بعد غياب لاعبيه تماما عن المشاركة في بطولة كبرى لأول مرة على الإطلاق.

ولم ينضم سيرجيو راموس، الذي أعرب عن رغبته سابقا في تمثيل إسبانيا في الأولمبياد، للتشكيلة بعد غيابه أيضا عن بطولة أوروبا وكذلك معظم الموسم الماضي بسبب الإصابة.

وستبدأ إسبانيا مشوارها في الأولمبياد أمام مصر في 22 يوليو تموز، أي بعد 11 يوما من نهائي بطولة أوروبا.