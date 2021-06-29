.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إنريكي يشيد بروح لاعبي إسبانيا في المباراة المثيرة

لويس إنريكي إسبانيا
إنريكي يتحدث مع لاعبي الفريق خلال مباراة كرواتيا

إنريكي يشيد بروح لاعبي إسبانيا في المباراة المثيرة

متابع الغاء المتابعة

كوبنهاغن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أشاد لويس إنريكي مدرب إسبانيا بشخصية لاعبيه بعدما تعافى المنتخب الفائز ببطولة أوروبا ثلاث مرات من بداية كارثية، والتفريط في التقدم بفارق هدفين، قبل الفوز في النهاية 5-3 على كرواتيا بعد وقت إضافي في الطريق إلى دور الثمانية بالمسابقة يوم الاثنين.

وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحافي: كانت مباراة مثيرة جدا اليوم وحدث فيها كل شيء. شاهد الجميع اليوم الروح القتالية للفريق، لكن عندما تختفي كلمة الأنا وتظهر كلمة الفريق، فبكل تأكيد يكون من الرائع أن أكون جزءا من مثل هذه المجموعة.

وتعافت إسبانيا من خطأ فادح للحارس أوناي سيمون جعلها تتأخر بهدف، وسجلت ثلاثة أهداف لتتقدم 3-1.

وواصل لويس: لم يصنع المنافس أي فرصة ومع ذلك استقبلنا هدفا. وعندما حدث ذلك شعرنا بأن الأمر غير عادل وبكل تأكيد يمكن أن يتسبب ذلك في صدمة لبعض الدقائق.

وانتفضت كرواتيا وسجلت في الدقيقة 85 والوقت بدل الضائع، لكن إسبانيا سجلت مرتين خلال الوقت الإضافي.

وزاد إنريكي: أنا سعيد أننا حصلنا على فرصة ثانية. هذا لا يحدث باستمرار. سارت الأمور بجنون بعد الدقيقة 80، حيث كان بوسعنا تسجيل الهدف الرابع وحسم المباراة. يجب أن نتعلم من آخر عشر دقائق.

وأضاف مدرب برشلونة السابق: لا نملك هذا القدر الكبير من الخبرة الدولية داخل التشكيلة، وربما تكون مثل الأخطاء من الضروري حدوثها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بفيديو مع شيرين.. حسام حبيب يقاطع والده ويلوح بالقانون بفيديو مع شيرين.. حسام حبيب يقاطع والده ويلوح بالقانون
"قفل الأسنان".. أغرب جهاز في العالم لإنقاص الوزن
الأكثر قراءة
الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم
شاهد مشجعة تتسبب بأسوا كارثة رياضية.. دراجات تتشابك بأجساد اللاعبين شاهد مشجعة تتسبب بأسوا كارثة رياضية.. دراجات تتشابك بأجساد اللاعبين
مشهد يدمي القلب.. تونسي يلفظ أنفاسه وهو يستجدي جرعة أكسجين مشهد يدمي القلب.. تونسي يلفظ أنفاسه وهو يستجدي جرعة أكسجين
جبهة تحرير تيغراي تدخل عاصمة الإقليم بعد فرار حكومة إثيوبيا جبهة تحرير تيغراي تدخل عاصمة الإقليم بعد فرار حكومة إثيوبيا
تسجيل مسرب ورد قاطع من المطربة.. ماذا حدث لشيرين وزوجها؟ تسجيل مسرب ورد قاطع من المطربة.. ماذا حدث لشيرين وزوجها؟
هيئة السوق توافق على طرح 20% من أسهم هيئة السوق توافق على طرح 20% من أسهم "إس تي سي حلول" للاكتتاب
قبل أن تذهب
لتعزيز المناعة وطرد التوتر.. ماذا تعرف عن "حمام الثلج"؟
لتعزيز المناعة وطرد التوتر.. ماذا تعرف عن "حمام الثلج"؟
اكتشف المزيد