إنريكي يشيد بروح لاعبي إسبانيا في المباراة المثيرة

أشاد لويس إنريكي مدرب إسبانيا بشخصية لاعبيه بعدما تعافى المنتخب الفائز ببطولة أوروبا ثلاث مرات من بداية كارثية، والتفريط في التقدم بفارق هدفين، قبل الفوز في النهاية 5-3 على كرواتيا بعد وقت إضافي في الطريق إلى دور الثمانية بالمسابقة يوم الاثنين.

وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحافي: كانت مباراة مثيرة جدا اليوم وحدث فيها كل شيء. شاهد الجميع اليوم الروح القتالية للفريق، لكن عندما تختفي كلمة الأنا وتظهر كلمة الفريق، فبكل تأكيد يكون من الرائع أن أكون جزءا من مثل هذه المجموعة.

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وتعافت إسبانيا من خطأ فادح للحارس أوناي سيمون جعلها تتأخر بهدف، وسجلت ثلاثة أهداف لتتقدم 3-1.

وواصل لويس: لم يصنع المنافس أي فرصة ومع ذلك استقبلنا هدفا. وعندما حدث ذلك شعرنا بأن الأمر غير عادل وبكل تأكيد يمكن أن يتسبب ذلك في صدمة لبعض الدقائق.

وانتفضت كرواتيا وسجلت في الدقيقة 85 والوقت بدل الضائع، لكن إسبانيا سجلت مرتين خلال الوقت الإضافي.

وزاد إنريكي: أنا سعيد أننا حصلنا على فرصة ثانية. هذا لا يحدث باستمرار. سارت الأمور بجنون بعد الدقيقة 80، حيث كان بوسعنا تسجيل الهدف الرابع وحسم المباراة. يجب أن نتعلم من آخر عشر دقائق.

وأضاف مدرب برشلونة السابق: لا نملك هذا القدر الكبير من الخبرة الدولية داخل التشكيلة، وربما تكون مثل الأخطاء من الضروري حدوثها.