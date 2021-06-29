دي بور يستقيل من تدريب هولندا بعد الفشل الأوروبي

أعلن فرانك دي بور مدرب منتخب هولندا يوم الثلاثاء استقالته من منصبه عقب خروج المنتخب الوطني من ثمن نهائي كأس أوروبا "يورو 2020" إثر الخسارة أمام التشيك بهدفين دون رد.



وواجه دي بور انتقادات عدة نظراً لطريقة اللعب التي ينتهجها "5-3-2" وحلقت طائرة مروحية فوق مقر تدريبات الفريق قبل بداية البطولة تطالبه بالعودة إلى الخطة الهولندية الشهيرة "4-3-3" وهو ما رفضه لاعب خط الدفاع السابق، ما زاد عدد الانتقادات الموجهة نحوه، رغم الخروج من دور المجموعات بالعلامة الكاملة.



وتولى دي بور، الذي كان أحد أبرز لاعبي هولندا في التسعينات الميلادية، تدريب المنتخب "البرتقالي" الصيف الماضي، إثر استقالة رونالد كومان من المنصب والتوجه إلى تدريب فريق برشلونة الإسباني.

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