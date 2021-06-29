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سترلينغ: ركضنا كـ "الوحوش" أمام ألمانيا

سترلينغ محتفلاً بهدفه

سترلينغ: ركضنا كـ "الوحوش" أمام ألمانيا

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لندن - رويترز

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أشاد رحيم سترلينغ بالعرض الجماعي الرائع الذي قدمته إنجلترا يوم الثلاثاء لتبلغ دور الثمانية في بطولة أوروبا لكرة القدم بالفوز 2-صفر على غريمتها ألمانيا.

وهز سترلينغ وهاري كين الشباك لتحقق إنجلترا أول انتصار على ألمانيا في مباراة بدور خروج المغلوب في بطولة كبرى منذ نهائي كأس العالم 1966.

وتحقق الفوز بعد اشتراك لاعب الوسط جاك غريليش في الدقيقة 69. وبعد ست دقائق أخرى، مرر الجناح المدافع الأيسر لوك شو تمريرة عرضية منخفضة أمام المرمى ليحولها سترلينغ إلى الشباك عقب تحرك سلس شارك فيه كين وغريليش.

وصنع غريليش الهدف الثاني بنفسه بعدما مرر كرة عرضية من اليسار نحو كين الذي انقض عليها برأسه ليضعها في شباك الحارس مانويل نوير.

وقال سترلينغ: كنا نعلم أننا نحتاج إلى أداء كبير أمام منافس صعب ونجحنا في ذلك اليوم. تحقيق هذا الهدف مع بلادك يحمل مذاقا خاصا دائما. كنا نعلم مدى صعوبة المباراة. لا يوجد الكثير من الفرق التي تستطيع التعامل مع ذلك. واصلنا التقدم. ديكلان رايس وكالفن فيليبس ركضوا كالوحوش في الملعب. كان أداء جماعيا رائعا من جميع الجوانب. نتعامل مع مباراة تلو الأخرى. سنحاول التعافي للتركيز على المباراة التالية.

وستلتقي إنجلترا في المباراة المقبلة مع السويد أو أوكرانيا في دور الثمانية في روما يوم السبت.

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