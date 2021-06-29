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فاران: الإدارة السيئة أصابت فرنسا بخيبة الأمل

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فاران خلال المباراة التي خسرتها فرنسا بركلات الترجيح أمام سويسرا يوم الاثنين

فاران: الإدارة السيئة أصابت فرنسا بخيبة الأمل

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العربية.نت

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اعترف رافائيل فاران مدافع منتخب فرنسا أن خروج فريقه من ثمن نهائي كأس أوروبا "يورو 2020" أمام سويسرا يوم الاثنين كان "مخيباً"، مشيراً إلى الإدارة السيئة لبعض لحظات المباراة ساهم في سقوط أبطال العالم.

وقال فاران عقب نهاية المباراة التي خسرها منتخب بلاده 5-4 بركلات الترجيح: من الواضح أنها خيبة كبرى. لم نكن جيدين في الشوط الأول. تركنا لهم مساحات واسعة ونجحوا في العودة بعدما تقدمنا بهدفين، لقد كانت إدارتنا سيئة للحظات القوية والضعيفة.

وفي المقابل قال هوغو لوريس عن سيناريو المباراة الجنوني: هذا مؤلم. بعد ركلات ترجيح كانت بمثابة اليانصيب. الندم الوحيد هو أننا تقدمنا 3-1، وفي السنوات الأخيرة كان بمقدورنا إقفال الباب.

وتابع الحارس الذي صد ركلة جزاء لرودريغيز في المباراة لكنه عجز عن صد خمس ركلات ترجيحية: هدف الدقيقة الأخيرة كان مؤلماً جداً، يمكن الحديث عن فرصة مهدرة. بما أننا فرنسا بطلة العالم، فإن الإقصاء من ثمن النهائي ليس نتيجة جيدة.

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