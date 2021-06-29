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فرناندينيو يستمر مع سيتي موسماً إضافياً لـ"إكمال المهمة"

فيرناندينيو
فرناندينيو يلعب في سيتي منذ 2013

فرناندينيو يستمر مع سيتي موسماً إضافياً لـ"إكمال المهمة"

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مانشستر - رويترز

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أعلن مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء، أنه مدد تعاقده لعام إضافي مع قائده البرازيلي المخضرم فرناندينيو ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2022.

وشارك فرناندينيو (36 عاما) في 350 مباراة في جميع المنافسات مع سيتي منذ انضمامه إليه قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني في 2013 كما ساعد النادي على الفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز أربع مرات خلال ستة أعوام.

وقال فرناندينيو الذي فاز أيضا بكأس كوبا أميركا مع منتخب البرازيل في 2019: من جهتي المهمة لم تكتمل بعد، ولهذا السبب قررت الاستمرار هنا لعام أخر للعمل على مساعدة الفريق والنادي على تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف قوله: بوسعي الاستمرار بنفس الطريقة وقيادة الفريق على أرض الملعب وخارج الملعب ومساعدته على التحسن والتقدم للأفضل وتقديم أداء أفضل خلال المباريات. سأكون أسعد شخص هنا.

وسيبدأ سيتي مسيرته في الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي في 15 أغسطس المقبل باللعب خارج ملعبه في ضيافة توتنهام هوتسبير اللندني.

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