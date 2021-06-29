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مدرب سويسرا يتوعد الإسبان بسيناريو مباراة فرنسا

بيتكوفيتش سويسرا
بيتكوفيتش محتفلاً مع لاعبيه عقب التأهل

مدرب سويسرا يتوعد الإسبان بسيناريو مباراة فرنسا

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بوخارست - رويترز

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حققت سويسرا انتفاضة استثنائية لتطيح بفرنسا بطلة العالم من بطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" يوم الاثنين، قبل أن تحظى بإشادة هائلة من كل من المدرب والقائد بعد التفوق بركلات الترجيح.

وأشاد فلاديمير بيتكوفيتش مدرب سويسرا والقائد غرانيت تشاكا بإنجاز أول فريق سويسري يبلغ دور الثمانية في بطولة كبرى منذ استضافة كأسا لعالم في 1954، وعقب القتال من أجل الوصول إلى التعادل 3-3 ثم التفوق 5-4 بركلات الترجيح.

وقال بيتكوفيتش الذي عادل أكبر عدد من المباريات لمدرب لمنتخب سويسرا: لا يوجد فريق عادي يستطيع التعويض بعد التأخر 3-1 أمام أبطال العالم.

ويتولى بيتكوفيتش تدريب سويسرا منذ سبع سنوات، لكنه قال إن فريقه بلغ مستويات جديدة.

وختم بيتكوفيتش عن مواجهة إسبانيا في سان بطرسبرغ في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل: سأطلب منهم نفس هذا الأمر مجددا

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