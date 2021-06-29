ميسي يقود الأرجنتين إلى اكتساح بوليفيا

قاد ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين إلى تحقيق فوز كبير وبرباعية مقابل هدف على بوليفيا، يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة لدور مجموعات بطولة كوبا أميركا 2021.

وسجل النجم ميسي ثنائية في المباراة بالدقيقتين 33 و 42، بينما جاء الهدف الأول للأرجنتين عن طريق أليخاندرو غوميز في الدقيقة السادسة، قبل أن يحرز لوتارو مارتينيز الرابع في الدقيقة 65.

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وحسم المنتخب الأرجنتيني صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، على أن يلاقي منتخب الإكوادور في ربع النهائي.

كما فاز منتخب أوروغواي بهدف دون مقابل على نظيره باراغواي، عن طريق هدف كافاني.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب البرازيل نظيره تشيلي في ربع النهائي، على أن تواجه أوروغواي كولومبيا، وبيرو تلعب أمام باراغواي.