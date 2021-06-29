ساعات تفصل ميسي عن سابقة تاريخية في علاقته مع برشلونة

لم يصل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى اتفاق حتى الآن لتجديد عقده مع برشلونة النادي الذي قضى فيه مسيرته بأكملها وربما تنتهي علاقته المستمرة منذ 21 عاما مع النادي الكاتالوني في منتصف ليل الأربعاء إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.



ومع ذلك يمكن أن يبقى الهداف التاريخي لبرشلونة، الذي انضم إلى النادي وعمره 13 عاما في سبتمبر 2000، إلى ما بعد 30 يونيو كلاعب حر لكنه لن ينتمي رسميا للنادي حتى يوقع عقدا جديدا للتمديد.



ورفض النادي التعليق على موقف تجديد عقد ميسي ردا على سؤال من "رويترز" يوم الثلاثاء.



وسيضع إخفاق النادي في التوصل إلى اتفاق قبل 30 يونيو برشلونة ورئيسه جوان لابورتا في موقف بالغ الحرج وقد يثير المزيد من الشكوك بشأن الوضع المالي للنادي.

ويبلغ إجمالي ديون النادي أكثر من مليار يورو بينما يعد عقد ميسي الحالي والذي وقعه في 2017 الأكثر سخاء في عالم كرة القدم طبقا لتقارير صحفية.



وقال لابورتا هذا الشهر إن ميسي، الذي حاول الرحيل عن النادي العام الماضي بعد خلاف مع الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، يرغب في البقاء لكنه حث قائد الفريق على التجديد في أسرع وقت.



وأصبح ميسي (34 عاما) أكثر لاعبي الأرجنتين خوضا للمباريات الدولية يوم الاثنين بعد مشاركته في الفوز 4-1 على بوليفيا في كأس كوبا أميركا.