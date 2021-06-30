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أوكرانيا تعبر السويد بهدف قاتل وتخطف بطاقة التأهل

من لقاء أوكرانيا والسويد

أوكرانيا تعبر السويد بهدف قاتل وتخطف بطاقة التأهل

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غلاسكو - د ب أ

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تأهل المنتخب الأوكراني إلى دور الثمانية بكأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) بفوزه الماراثوني على نظيره السويدي 2 - 1 يوم الثلاثاء في دور الستة عشر.

وتقدم اوليكساندر زينتشينكو بهدف للمنتخب الأوكراني في الدقيقة 27 ثم أدرك إميل فورسبرغ التعادل للسويد في الدقيقة 43.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي ليتم اللجوء لوقت إضافي على شوطين، والذي شهد طرد اللاعب السويدي ماركوس دانيالسون في الدقيقة 98.

وخطف ارتيم دوفبيك هدف الفوز القاتل لأوكرانيا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

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