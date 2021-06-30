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تدخل عنيف ينهي مشاركة مهاجم أوكرانيا

لحظة التدخل على مهاجم أوكرانيا

تدخل عنيف ينهي مشاركة مهاجم أوكرانيا

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غلاسكو - رويترز

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أعلن منتخب أوكرانيا يوم الأربعاء، أن المهاجم أرتيم بسيدين سيغيب حتى نهاية بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بعد تعرضه لإصابة بالركبة خلال التحام مع السويدي ماركوس دانييلسون.

وتعرض دانييلسون للطرد بسبب التدخل ضد بسيدين خلال فوز أوكرانيا 2-1 على السويد في دور 16 الثلاثاء.

وقال مساعد المدرب أولكسندر شوفكوفسكي إن بسيدين عاد إلى أوكرانيا للخضوع لفحوص.

وكتب شوفكوفسكي عبر "فيسبوك": لن نتمكن من الاعتماد على أرتيم بسيدين بعد ذلك في المباريات المقبلة واضطر لترك الفريق والعودة لكييف للخضوع لفحوص شاملة.

وتلعب أوكرانيا ضد انجلترا بدور الثمانية في روما يوم السبت.

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