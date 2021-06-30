جورجينيو: لا أفكر في الكرة الذهبية

قال جورجينيو لاعب وسط إيطاليا إن مصلحة الفريق أكثر أهمية من نيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم التي رشحه زميل للحصول عليها.

وقال المهاجم لورنزو إنسيني بعد صعود إيطاليا لدور الثمانية في بطولة أوروبا بالفوز 2-1 على النمسا يوم السبت إن جورجينيو يلعب دورا بارزا مع الفريق ويستحق التكريم على أعلى مستوى.

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لكن قبل مواجهة بلجيكا في دور الثمانية في ميونخ يوم الجمعة المقبل أصر جورجينيو، الذي ساعد تشيلسي على الفوز بلقب دوري الأبطال الشهر الماضي، على أن الجوائز الشخصية لا تشغل باله.

وأضاف في قاعدة إيطاليا التدريبية اليوم الأربعاء ردا على سؤال عن الكرة الذهبية "لا أفكر فيها. كل ما يحدث نتيجة الجد والاجتهاد. وتابع في مؤتمر صحفي "هدفي الرئيسي مصلحة الفريق والاحتفال مع زملائي وأصدقائي. هذا أكثر جمالا من الاحتفال بمفردي".

وستواجه إيطاليا أول اختبار حقيقي لها في البطولة حتى الآن أمام بلجيكا التي تتصدر تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" للمنتخبات.

ونال فريق المدرب روبرتو مانشيني الإعجاب حتى الآن في بطولة أوروبا لتمدد إيطاليا سجلها القياسي في عدد المباريات التي خاضتها دون هزيمة إلى 31 مباراة لكن جورجينيو حذر فريقه من مباراة الجمعة.

وقال "ندرك أنه لا يوجد أي مجال للخطأ. سيكون من الخطأ الاعتقاد أننا حققنا بالفعل شيئا مهما. نحتاج إلى المزيد من العمل. نسير في الطريق الصحيح. نحتاج إلى المثابرة وأن نحترم متصدر التصنيف العالمي للمنتخبات. لكن لكل فريق نقطة ضعفه".