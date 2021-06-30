ساوثغيت يحث لاعبي إنجلترا على اغتنام الفرصة

حثّ المدرب غاريث ساوثغيت لاعبي منتخب إنجلترا على اغتنام الفرصة للفوز بكأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" بعد الفوز التاريخي الثلاثاء على ألمانيا 2-صفر في ثمن النهائي.

ومع التخلص من كابوس ألمانيا في البطولات الكبرى، تملك إنجلترا فرصة ذهبية لإحراز ثاني ألقابها الكبرى بعد مونديال 1966 على أرضها.

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وشكّل فوز إنجلترا على ألمانيا في ملعب ويمبلي، لحظة سعادة كبرى للإنجليز بعد سنوات من الانحناء أمام منتخب ألمانيا، بهدفين متأخرين من رحيم سترلينغ والقائد هاري كاين.

وودّع الإنجليز نهائيات كأس العالم أعوام 1970 من ربع النهائي و1990 من نصف النهائي و2010 من ثمن النهائي على يد الألمان، كما ودّعوا البطولة الأخيرة التي استضافوها على أرضهم عام 1996 في كأس أوروبا من نصف النهائي على يد الغريم التاريخي الذي توّج لاحقاً بلقبه الثالث والأخير في البطولة القارية.

وفيما هتفت الجماهير "كرة القدم تعود إلى وطنها" احتفالا بفوز طال انتظاره على ألمانيا، يدرك ساوثغيت أن هذه الأمسية لن تعني الكثير إذا ما ارتبطت بتتويج أوّل في البطولة القارية.

وردّ لاعب الوسط الدفاعي السابق على امكانية اعتبار فريقه أحد المرشحين للفوز باللقب: لم أقل لهم ذلك، لكن عندما وصلنا إلى غرف الملابس، كنا نتحدث عن مباراة السبت بالفعل، كان ذلك أداء هائلا، لكن بكلفة عاطفية وجسدية، ويجب التأكد من التعافي وبأننا في حالة ذهنية مناسبة.

وأردف لاعب كريستال بالاس وأستون فيلا وميدلزبره السابق: هذه لحظة خطيرة بالنسبة لنا. سنحظى بدفء النجاح والشعور في أنحاء البلاد بانه يتعين علينا احراز اللقب. نعرف أن التحدي سيكون كبيرا من الآن وصاعدا. أعتقد ان اللاعبين مدركون لذلك.

وشرح ساوثغيت جانبا من خطته لمواجهة ألمانيا: واجهنا فريقا أحرز لقب المونديال أربع مرات، مدربا يملك مسيرة لا تصدّق.. احترم كل ما قدّمه. مع خبرتها، أدركنا أن ألمانيا ستفرض طريقة لعبها في بعض فترات المباراة وأن توني كروس و ماتس هوملز سينظمان اللعب ويجب أن نتحلى بالصبر.

ويبدو مسار إنجلترا نحو النهائي سهلا نسبيا، إذ تلتقي السبت أوكرانيا التي أزاحت السويد 2-1 بعد التمديد، وبحال فوزها في ربع النهائي في روما، تلاقي الفائز بين الدنمارك والتشيك في ويمبلي مجددا.