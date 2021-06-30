شيفشينكو: المنتخب استحق حب أوكرانيا بأكملها

أثنى أندري شيفشينكو المدير الفني للمنتخب الأوكراني لكرة القدم على أداء والتزام لاعبيه خلال المباراة التي انتهت بفوز صعب على المنتخب السويدي 2 - 1 مساء الثلاثاء في دور الستة عشر بكأس أوروبا "يورو 2020".

وتأهل المنتخب الأوكراني إلى دور الثمانية للمرة الأولى في البطولة الأوروبية، وسيصطدم في العاصمة الإيطالية روما بالمنتخب الإنجليزي الذي تأهل بالفوز على نظيره الألماني 2 - صفر.

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وقال شيفتشينكو عقب المباراة: لم يكن أي من الفريقين يرغب في الهزيمة وهو ما أسفر عن هذه الإثارة في النهاية. من خلال هذا الأداء والالتزام، استحق فريقنا حب بلادنا بأكملها.

وأضاف: حاولنا السيطرة على المباراة، صحيح أن الحال لم يكن كذلك في بعض فتراتها. لكن الفريق نفذ خطتنا بالكامل.