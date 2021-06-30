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كين: المنافسون سينظرون إلى منتخب إنجلترا كفريق خطير

كين إنجلترا ألمانيا
كين سجل الهدف الثاني في مباراة يوم الثلاثاء

كين: المنافسون سينظرون إلى منتخب إنجلترا كفريق خطير

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لندن - د ب أ

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أكد هاري كين قائد إنجلترا أن المنافسين المستمرين في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم سينظرون إلى منتخب بلاده كفريق "خطير" بعد الفوز 2-صفر على ألمانيا والوصول إلى دور الثمانية.

وسجل كين ورحيم سترلينغ قرب النهاية في مباراة دور الستة عشر يوم الثلاثاء في استاد ويمبلي لتحقق إنجلترا فوزها الأول في مباراة إقصائية على ألمانيا منذ نهائي كأس العالم 1966.

وسيلعب فريق المدرب غاريث ساوثغيت مع أوكرانيا في دور الثمانية يوم السبت المقبل في الاستاد الأولمبي في روما، وقال كين: أي فريق سينظر إلينا ويدرك أننا فريق خطير، لا يوجد شيء أكبر من ذلك عندما تكون التوقعات حاضرة، ولقد نجحنا، لذا يجب علينا الشعور بالفخر، لكن لا يمكن التوقف هنا.

وأضاف هداف الدوري الإنجليزي الممتاز: أتمنى أن نعود إلى هنا للعب في الدور قبل النهائي والمباراة النهائية.

وجاء فوز إنجلترا ليكتب كلمة النهاية لمسيرة المدرب يواخيم لوف مع ألمانيا بعد توليه المسؤولية على مدار 15 عاما شهدت الفوز بكأس العالم 2014 في البرازيل.

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