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مدرب الدنمارك: جاهزون لمواجهة التشيك في "القطب الجنوبي"

يولماند الدنمارك
يولماند انتقد إقامة المباراة في باكو عاصمة أذربيجان

مدرب الدنمارك: جاهزون لمواجهة التشيك في "القطب الجنوبي"

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كوبنهاغن - د ب أ

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انتقد كاسبر يولماند المدير الفني للمنتخب الدنماركي، مرة أخرى قرار إقامة مباراة فريقه أمام جمهورية التشيك والمقرر لها يوم السبت المقبل، في باكو عاصمة أذربيجان، مؤكداً أن فريقه سيلعب في أي مكان للإبقاء على أحلامه.

وقال يولماند في مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: من الناحية الرياضية هناك أماكن أفضل للعب، لكن حتى ولو كانت المباراة في القطب الجنوبي، سنكون متحمسون لدور الثمانية لكأس أوروبا.

ورغم استسلام يولماند لتلك الرحلة الطويلة، لكنه أعرب عن أسفه أيضا لوقوع عاصمة أذربيجان في منطقة زمنية أخرى بعيدة عن كوبنهاغن وأمستردام، وهي الأماكن التي خاض فيها المنتخب الدنماركي مبارياته حتى الآن.

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