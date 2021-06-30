.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مدرب السويد يرفض تحميل دانييلسون مسؤولية الخروج

أندرسون السويد
أندرسون خلال المباراة التي خسرتها السويد أمام أوكرانيا

مدرب السويد يرفض تحميل دانييلسون مسؤولية الخروج

متابع الغاء المتابعة

غلاسكو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

رفض يان أندرسون مدرب السويد المفعم بالمشاعر إلقاء اللوم على مدافعه ماركوس دانييلسون في الخسارة 2-1 أمام أوكرانيا والخروج من دور الستة عشر في بطولة أوروبا "يورو 2020" بعد طرده خلال الوقت الإضافي مساء يوم الثلاثاء.

وحصلت السويد على العديد من الفرص لحسم المباراة في الوقت الأصلي، وسددت في القائم والعارضة في الشوط الثاني، لكن دانييلسون تعرض للطرد بسبب خطأ عنيف بعد تسع دقائق من الوقت الإضافي، ما سمح لأوكرانيا بالتقدم وتسجيل هدف الانتصار في الثواني الأخيرة.

وردا على سؤال حول ما قاله إلى دانييلسون عقب صفارة النهاية، لم يكن بوسع أندرسون إخفاء دموعه وقال لمحطة "تي.في4" السويدية التلفزيونية: لقد احتضنته فقط، هذا أسوأ شيء واجهته في مجال كرة القدم. هذا أمر قاس. أعتقد أننا كنا الطرف الأفضل، وتعرضنا لضربة بهذا الطرد، وهذا أمر قاس في ذاته.

وتابع: قاتل اللاعبون كما قاتلوا من قبل ثم خرجوا في الثواني الأخيرة، لذا الأمر يبدو صعبا وقاسيا.

وأبلغ أندرسون الصحفيين أنه لم يعتقد في البداية بصحة احتساب خطأ ضد دانييلسون، أسفر عن بطاقة حمراء مباشرة، لكنه أضاف أن زملاءه في المدرجات أبلغوه أن القرار كان عادلا بالفعل.

وختم: كنا قريبين حقا من شيء إيجابي، بصفة عامة أعتقد أننا أدينا بطولة جيدة رغم الشعور بالمرارة الآن.

وستلعب أوكرانيا في دور الثمانية ضد إنجلترا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
في 90 دقيقة.. كمامة تشخص الإصابة بفيروس كورونا في 90 دقيقة.. كمامة تشخص الإصابة بفيروس كورونا
من سرب فيديو وزير الصحة البريطاني الخادش؟..الإجابة سهلة من سرب فيديو وزير الصحة البريطاني الخادش؟..الإجابة سهلة
الأكثر قراءة
فيديو مؤلم.. شابان سحلا سيدة مصرية لخلافات مع جارتها! فيديو مؤلم.. شابان سحلا سيدة مصرية لخلافات مع جارتها!
بشرى سارة.. هذه اللقاحات توفر مناعة ضد كورونا لسنوات بشرى سارة.. هذه اللقاحات توفر مناعة ضد كورونا لسنوات
"قفل الأسنان".. أغرب جهاز في العالم لإنقاص الوزن
بفيديو مع شيرين.. حسام حبيب يقاطع والده ويلوح بالقانون بفيديو مع شيرين.. حسام حبيب يقاطع والده ويلوح بالقانون
انتظرها المستخدمون سنوات.. ميزة مهمة جداً من واتساب انتظرها المستخدمون سنوات.. ميزة مهمة جداً من واتساب
قبض أكثر من مليون دولار وندم.. مهرّب كارلوس غصن يتحسّر قبض أكثر من مليون دولار وندم.. مهرّب كارلوس غصن يتحسّر
قبل أن تذهب
رغم مغادرته البيت الأبيض.. استمرار ملاحقة ترمب قضائياً
رغم مغادرته البيت الأبيض.. استمرار ملاحقة ترمب قضائياً
اكتشف المزيد