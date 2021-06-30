مدرب السويد يرفض تحميل دانييلسون مسؤولية الخروج

رفض يان أندرسون مدرب السويد المفعم بالمشاعر إلقاء اللوم على مدافعه ماركوس دانييلسون في الخسارة 2-1 أمام أوكرانيا والخروج من دور الستة عشر في بطولة أوروبا "يورو 2020" بعد طرده خلال الوقت الإضافي مساء يوم الثلاثاء.



وحصلت السويد على العديد من الفرص لحسم المباراة في الوقت الأصلي، وسددت في القائم والعارضة في الشوط الثاني، لكن دانييلسون تعرض للطرد بسبب خطأ عنيف بعد تسع دقائق من الوقت الإضافي، ما سمح لأوكرانيا بالتقدم وتسجيل هدف الانتصار في الثواني الأخيرة.



وردا على سؤال حول ما قاله إلى دانييلسون عقب صفارة النهاية، لم يكن بوسع أندرسون إخفاء دموعه وقال لمحطة "تي.في4" السويدية التلفزيونية: لقد احتضنته فقط، هذا أسوأ شيء واجهته في مجال كرة القدم. هذا أمر قاس. أعتقد أننا كنا الطرف الأفضل، وتعرضنا لضربة بهذا الطرد، وهذا أمر قاس في ذاته.



وتابع: قاتل اللاعبون كما قاتلوا من قبل ثم خرجوا في الثواني الأخيرة، لذا الأمر يبدو صعبا وقاسيا.



وأبلغ أندرسون الصحفيين أنه لم يعتقد في البداية بصحة احتساب خطأ ضد دانييلسون، أسفر عن بطاقة حمراء مباشرة، لكنه أضاف أن زملاءه في المدرجات أبلغوه أن القرار كان عادلا بالفعل.



وختم: كنا قريبين حقا من شيء إيجابي، بصفة عامة أعتقد أننا أدينا بطولة جيدة رغم الشعور بالمرارة الآن.



وستلعب أوكرانيا في دور الثمانية ضد إنجلترا.

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