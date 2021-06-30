مولر يشعر بـ"الألم" بعد إهدار فرصة أمام مرمى إنجلترا

واصل مهاجم منتخب ألمانيا توماس مولر صيامه في نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم في ثالث مشاركاته فيها بعد إضاعته فرصة لا تهدر في مواجهة إنجلترا كانت ستمنح التعادل 1-1 لفريقه، قبل أن تتلقى شباك بلاده هدفا ثانيا لتخرج من الدور ثمن النهائي بالخسارة صفر-2 في الدور ثمن النهائي.

واعترف مولر بأن إضاعته للفرصة عندما انفرد بحارس مرمى إنجلترا جوردن بيكفورد وسدد خارج الخشبات الثلاث "مؤلمة للغاية".

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وتابع: أن تحصل على فرصة مماثلة للتسجيل ثم تهدرها، فأنك تشعر بألم شديد. تلك اللحظة تبقى عالقة في ذهنك حتى النهاية، هذا الأمر يجعلك لا تنام في المساء، إنها تلك اللحظة التي تدربت طويلا وعملت جاهدا وحلمت بها لكي تجعل أمة بأكملها تشعر بالنشوة. الأمر مؤلم أيضا لأن جميع أنصار المنتخب الألماني وقفوا إلى جانبنا وساندونا خلال كأس أوروبا. أريد أن أشكرهم على دعمهم.

ولو استطاع مولر أن يسجّل من تلك الفرصة لرفع رصيده الدولي إلى 40 هدفا في 107 مباريات دولية، لكنه اخفق بالتالي في التسجيل في 3 نسخ من البطولة القارية أعوام 2012 و2016 والحالية.

وكان مولر عاد الى صفوف المنتخب الألماني بعد استبعاده بعد نهائيات مونديال 2018 في روسيا من قبل مدرب المنتخب يواخيم لوف، لكن في ظل الانتقادات وتراجع نتائج ألمانيا أخيرا، رضخ لوف واستدعاه مجددا بعد غياب سنتين على أمل احراز اللقب الرابع لبلاده من دون أن تتكلل عودته بالنجاح.