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ميرتينز: ستكون مواجهة إيطاليا خاصة بالنسبة لي

المهاجم البلجيكي

ميرتينز: ستكون مواجهة إيطاليا خاصة بالنسبة لي

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برلين - د ب أ

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يشعر الجناح البلجيكي درييس ميرتنز، لاعب فريق نابولي الإيطالي، بالسعادة لمواجهة منتخب بلاده لنظيره الإيطالي وأسلوب اللعب الذي يعرفه في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو2020) بعد غد الجمعة.

وقال ميرتينز، 34 عاما، للصحفيين في بلجيكا اليوم الأربعاء "إنهم (منتخب إيطاليا) يلعبون كرة قدم لا تصدق. الفريق بأكمله خطير".

ويلعب ميرتنز في نابولي منذ عام 2013 وسيواجه زملاءه في الفريق لورنزو إنسيني وجيوفاني دي لورينزو وأليكس ميريت في ملعب (أليانز أرينا)بمدينة ميونخ الألمانية. وأشار ميرتينز "المباراة خاصة جدا بالنسبة لي. إن فريق إيطاليا أذهل الجميع في البطولة".

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