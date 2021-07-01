إيطاليا تمنع المشجعين الإنجليز من دخول الملعب

قالت السفارة الإيطالية في لندن يوم الخميس إنه لن يتم السماح للمشجعين القادمين من بريطانيا لحضور مباراة إنجلترا أمام أوكرانيا، بدخول الملعب في روما حتى إذا امتلكوا التذاكر بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.



وفازت إنجلترا على ألمانيا يوم الثلاثاء لتتأهل لمواجهة أوكرانيا في الاستاد الأولمبي، لكن لن يكون بوسع الجماهير المسافرة من بريطانيا إلى إيطاليا بحضور المباراة.



وقالت السفارة في بيان: أي شخص كان في بريطانيا في آخر 14 يوما، بغض النظر عن جنسيته أو مكان إقامته، لن يكون بوسعه الدخول إلى الملعب حتى إذا كان يمتلك تذكرة.



وأضاف: فقط من يستطيع إثبات أنه وصل إلى إيطاليا قبل ستة أيام على الأقل، وخضع للحجر الصحي لمدة خمسة أيام، وخضع لاختبار كوفيد-19 وجاءت نتيجته سلبية، سيتم السماح له بدخول الاستاد الأولمبي.



وتابع البيان: وبناء على ذلك لا يجب على الجماهير المقيمة في بريطانيا السفر إلى إيطاليا لحضور المباراة يوم السبت في الاستاد الأولمبي في روما.

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