ساوثغيت: سترلينغ "مقاتل" وسعيد بما فعله بالمنتقدين

أشاد غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا بمرونة رحيم سترلينغ المذهلة وروحه القتالية بعدما ساعد لاعب مانشستر سيتي بلاده على بلوغ دور الثمانية في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.



وسترلينغ من أبرز لاعبي إنجلترا في البطولة الجارية وسجل ثلاثة أهداف، آخرها عندما افتتح التسجيل خلال الفوز 2-صفر على ألمانيا ليتأهل الفريق لمواجهة أوكرانيا في دور الثمانية في روما.



وأحرز اللاعب البالغ عمره "26 عاما" 15 هدفا في آخر 20 مباراة مع إنجلترا، بعدما فشل قبلها في تسجيل أي هدف في 27 مباراة.



وقال ساوثغيت لوسائل إعلام بريطانية: إنه مقاتل. لقد تطور في العامين الأخيرين وبات يملك تعطشا كبيرا لتسجيل الأهداف.



وأضاف: إنه يجد نفسه في هذه الأماكن، ونعم لديه رغبة كبيرة ونحن ندرك مسيرته مع منتخب إنجلترا وأنا سعيد من أجله مع قدرته على تقديم مثل هذه المستويات.



وثارت تساؤلات بعد انضمام سترلينغ لتشكيلة إنجلترا، لكن ساوثغيت أكد أن اللاعب سعيد بالرد على المنتقدين.



وأكد المدرب دعمه للمهاجم هاري كين بعدما سجل هدفه الأول في البطولة في شباك ألمانيا، ويعتقد أنه سيمنحه دفعة لتسجيل المزيد.



وقارن ساوثغيت بين موقف كين وآلان شيرر قائد إنجلترا السابق الذي أنهى 12 مباراة متتالية دون هز الشباك قبل بطولة أوروبا 1996 بالتسجيل أمام سويسرا في الجولة الافتتاحية.



واحتل شيرر صدارة هدافي بطولة أوروبا آنذاك ونال الحذاء الذهبي برصيد خمسة أهداف، رغم خسارة إنجلترا في الدور قبل النهائي أمام ألمانيا بركلات الترجيح، بعد أن أهدر ساوثغيت الركلة الحاسمة.



وقال ساوثغيت: لعبت مع آلان في 1996، وحدث تغيير في مستواه بعدما سجل الهدف. لذا هذا سيمنح دفعة كبيرة لهاري ولا شك في ذلك.

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