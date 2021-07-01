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سوسييداد يحصن مهاجمه بعقد طويل الأمد

ألكسندر إيزاك

سوسييداد يحصن مهاجمه بعقد طويل الأمد

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مدريد - رويترز

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أعلن ريال سوسييداد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الخميس تمديد عقد مهاجمه ألكسندر إيزاك لخمس سنوات، بعدما عزز مكانته ببعض العروض الجيدة مع السويد في بطولة أوروبا 2020.

وانضم إيزاك (21 عاما) إلى النادي القادم من إقليم الباسك في 2019 من بروسيا دورتموند وساهم في تحقيق المركز السادس بالدوري في أول موسم له والخامس في ثاني مواسمه ليقود الفريق للتأهل للدوري الأوروبي.

وسجل 17 هدفا في دوري الأضواء الإسباني الموسم الماضي وظهر بشكل مثير للإعجاب مع السويد خلال مشوارها في بطولة أوروبا، وبدأ كافة مبارياتها الأربع وصنع هدفين.

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