شاكيري فخور بارتداء شارة قيادة سويسرا أمام إسبانيا

أعرب السويسري شيردان شاكيري عن شعوره بالفخر بعد تعيينه قائدا لمنتخب بلاده خلال مباراته مع نظيره الإسباني غدا الجمعة بمدينة سان بطرسبرغ الروسية في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

ويرتدي شاكيري شارة قيادة منتخب سويسرا في المشاركة الأولى للفريق بدور الثمانية لإحدى البطولات الكبرى منذ كأس العالم 1954، وذلك بعد إيقاف غرانيت تشاكا، القائد الأساسي.

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وقال لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، 29 عاما، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "إنه لفخر كبير بالنسبة لي أن أتمكن من قيادة الفريق غدا في مثل هذه المباراة الهامة".

من جانبه، قال فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب منتخب سويسرا، إنه ليس متأكدا بعد من الذي سيحل محل تشاكا في خط الوسط.

ويعتبر دينيس زكريا، لاعب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، أبرز المرشحين لتعويض غياب تشاكا، لكنه لم يلعب سوى دور داعم في اليورو حتى الآن.

وتحدث بيتكوفيتش عن غياب تشاكا قائلا "لدينا أيضا العديد من القادة الآخرين الذين سيظهرون ذلك على أرض الملعب".

ويسعى المنتخب السويسري لمواصلة مغامرته في البطولة من خلال التأهل للدور قبل النهائي، لاسيما عقب المفاجأة المدوية التي فجرها عقب إقصائه المنتخب الفرنسي (بطل العالم) في دور الستة عشر.