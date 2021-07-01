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ضربة قاسية للمنتخب البلجيكي قبل مواجهة إيطاليا

هازارد مع دي بروين ولوكاكو في لقاء سابق بدور المجموعات

ضربة قاسية للمنتخب البلجيكي قبل مواجهة إيطاليا

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ميونخ - د ب أ

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غاب الثنائي كيفين دي بروين وإيدين هازارد عن تدريب المنتخب البلجيكي يوم الخميس مع زيادة الشكوك حول إمكانية مشاركتهما في المواجهة أمام إيطاليا الجمعة في دور الثمانية لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وتعرض دي بروين لإصابة في الكاحل خلال الفوز على البرتغال بهدف في دور الستة عشر في الوقت الذي تعرض فيه هازارد لإصابة في أربطة الساق.

وتدرب المنتخب البلجيكي على أرضه قبل السفر في وقت لاحق من يوم الخميس إلى ميونخ التي ستحتضن المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة والذي يشارك فيه المدرب روبرتو مارتينيز.

وكان المنتخب البلجيكي يعول بشكل كبير على مهارة دي بروين وهازارد في تحقيق حلم الفوز بلقب أول بطولة كبرى في تاريخ الفريق.

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