قرعة مثيرة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى المونديال

أسفرت القرعة عن مواجهات قوية ومثيرة في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، حيث تتنافس المنتخبات الـ12 المتأهلة من أجل حجز بطاقات التأهل عن المجموعتين الأولى والثانية.

جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم عبر الحفل الافتراضي، يوم الخميس، بمشاركة ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء ومدربي المنتخبات الوطنية عبر تقنية اتصال الفيديو.

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وجرى توزيع المنتخبات المشاركة في الدور النهائي على مجموعتين، وبحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات.

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، في حين يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

وأسفرت القرعة في المجموعة الأولى عن مواجهات قوية، حيث تضم منتخبي إيران وكوريا الجنوبية إلى جانب أربعة منتخبات من غرب آسيا وهي الإمارات والعراق وسوريا ولبنان.

في المقابل ضمت المجموعة الثانية كلا من اليابان وأستراليا والسعودية والصين وعمان وفيتنام.

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم عبر 10 جولات، وذلك أيام 2 و7 سبتمبر 2021، و7 و12 أكتوبر 2021، و11 و16 نوفمبر 2021، و27 يناير 2022 و1 فبراير 2022، و24 و29 مارس 2022.

قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية:

- المجموعة الأولى: إيران، كوريا الجنوبية، الإمارات، العراق، سوريا، لبنان.

- المجموعة الثانية: اليابان، أستراليا، السعودية، الصين، عمان، فيتنام.