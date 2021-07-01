لابورتا يكشف سبب تأجيل تمديد عقد ميسي

أوضح خوان لابورتا رئيس برشلونة يوم الخميس، بعدما أصبح القائد ليونيل ميسي غير مرتبط بعقد، إن محاولات التمديد تأجلت بسبب إجراءات الرقابة المالية من رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وانتهى عقد ميسي، الذي التحق ببرشلونة وعمره "13 عاما" في سبتمبر 2000، مع العملاق الإسباني في 30 يونيو حزيران، ورغم حديث لابورتا أن الهداف التاريخي للنادي يريد البقاء، فإنه أكد أن محاولات النادي لتمديد التعاقد يجب أن تتوافق مع متطلبات الرابطة.



وقال لابورتا لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية يوم الخميس: تسير الأمور بشكل جيد. إنه يريد البقاء ونحن نبذل كل الجهود لضمان حدوث ذلك. لكن يجب أن يتوازن ذلك مع اللعب النظيف المالي.



وأضاف: هناك الكثير من الخيارات ونحن نفعل ذلك بأفضل مصلحة ممكنة لكل الأطراف، لكن نحن نريد استمراره وهو يريد ذلك. نحن نريد أن نقدم له أفضل تشكيلة تنافسية ممكنة.



وفرضت رابطة الدوري الإسباني إجراءات رقابة مالية في 2013 ويتحدد الحد الأقصى الذي يمكن إنفاقه على لاعبي التشكيلة والجهاز التدريبي كل موسم وفقا لدخل النادي.



ويملك برشلونة أكبر إيرادات في عالم كرة القدم وفقا لمؤسسة ديلويت، رغم واقع التراجع بمبلغ 125 مليون يورو في العام الماضي بسبب آثار جائحة كوفيد-19.



وفي بداية موسم 2019-2020، حصل برشلونة على موافقة الرابطة بأن تبلغ الميزانية 1.47 مليار يورو بحد أقصى، وتقلص الرقم إلى 733 مليون يورو في الموسم الماضي، ومن المتوقع أن ينخفض بشكل أكبر بعد موسم كامل دون إيرادات بيع للتذاكر وركود سوق الانتقالات.

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