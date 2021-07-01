لاعب أرسنال ينجو من حادث سير

أعلن نادي أرسنال المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس إن لاعب الوسط أينزلي ميتلاند نايلز تعرض لحادث سير لكنه خرج سالما.



وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه تم استدعاء الشرطة وفرق الطوارئ بعد الحادث الأربعاء بعد خروج سيارة من اثنتين عن المسار.



وأوضح متحدث باسم أرسنال لـ "رويترز" عبر البريد الالكتروني: نعرف أن أينزلي تورط في حادث وهو في المنزل ولحسن الحظ لم يصب بأذى.





وقضى ميتلاند نايلز النصف الثاني من موسم 2020-2021 معارا إلى وست بروميتش ألبيون وخاض اللاعب البالغ عمره "23 عاما" مباراته الدولية الأولى مع منتخب انجلترا العام الماضي وشارك خمس مرات مع فريق المدرب غاريث ساوثغيت لكنه لم ينضم للتشكيلة في بطولة أوروبا.