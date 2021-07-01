.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مايكل بالاك يطالب بسحب شارة القيادة من نوير

نوير
نوير حارس المنتخب الألماني

مايكل بالاك يطالب بسحب شارة القيادة من نوير

متابع الغاء المتابعة

ميونخ - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

يرى النجم الألماني السابق مايكل بالاك أن المدرب الجديد هانزي فليك لديه فرصة لتقديم نفسه بشكل جيد في منصبه الجديد من خلال منح جوشوا كيميتش شارة قيادة منتخب الماكينات.

وخرج المنتخب الألماني من دور الستة عشر لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بخسارته أمام إنجلترا بهدفين دون رد ، في أخر مباراة ليواخيم لوف في منصب المدير الفني حيث يتسلم فليك المهمة خلفا له.

وأوضح بالاك في عموده بموقع "سبورت بازر" يوم الخميس أن الاستعانة بكيميتش "26 عاما" قد يكون خيارا لتغيير القائد وأيضا تقديم حوافز جديدة.

وتابع : قد يساعد الأمر كيميتش على التطور بشكل أكبر على المستوى الشخصي. كيميتش بإمكانه أن يقطع الخطوة التالية في مسيرته تحت قيادة فليك ، كقائد للاعبي بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، فليك لديه معرفة قوية بكيميتش بعد أن عملا سويا في بايرن ميونخ، لكنه عليه أولا التأكد من أن قرار منح شارة القيادة له، لن يغضب الحارس مانويل نوير الذي يحمل الشارة حاليا.

ويرى بالاك أن نوير "35 عاما" ينبغي أن يستمر في حراسة مرمى المنتخب الألماني.

وأشار : هو بالتأكيد يبقى الخيار الأول بدون منازع، وهو لاعب استثنائي بكل تأكيد.

وأكد بالاك أن كاي هافيرتز كان واحدا من بين اللاعبين الذين نالوا إعجابه في يورو 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اليابانيون اتجهوا للحصول على تكنولوجيا صناعة البنادق من الأوروبيين واقتتلوا بها  اليابانيون اتجهوا للحصول على تكنولوجيا صناعة البنادق من الأوروبيين واقتتلوا بها 
شاهد.. قرش ينهش جزءا من قدم مظلي أردني في العقبة شاهد.. قرش ينهش جزءا من قدم مظلي أردني في العقبة
الأكثر قراءة
السعودية.. تفاصيل جريمة الداعشي قاتل رجل الأمن بـ14 رصاصة السعودية.. تفاصيل جريمة الداعشي قاتل رجل الأمن بـ14 رصاصة
بعد انتهائهم من الامتحانات.. طلاب يحرقون مدرستهم بمصر بعد انتهائهم من الامتحانات.. طلاب يحرقون مدرستهم بمصر
قضية الآثار بمصر.. النيابة تكشف مفاجآت جديدة قضية الآثار بمصر.. النيابة تكشف مفاجآت جديدة
شاهد.. قرش ينهش جزءا من قدم مظلي أردني في العقبة شاهد.. قرش ينهش جزءا من قدم مظلي أردني في العقبة
تونس.. إدانة واسعة للاعتداء الجديد على عبير موسي تحت قبة البرلمان تونس.. إدانة واسعة للاعتداء الجديد على عبير موسي تحت قبة البرلمان
قصة سعودية مستوحاة من الثمانينيات.. قصة سعودية مستوحاة من الثمانينيات.. "شاهد" تعرض "رشاش"
قبل أن تذهب
ضغوط من الجمهوريين لتمرير مشروع قانون معاقبة الميليشيات المدعومة إيرانيا
ضغوط من الجمهوريين لتمرير مشروع قانون معاقبة الميليشيات المدعومة إيرانيا
اكتشف المزيد