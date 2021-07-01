مايكل بالاك يطالب بسحب شارة القيادة من نوير

يرى النجم الألماني السابق مايكل بالاك أن المدرب الجديد هانزي فليك لديه فرصة لتقديم نفسه بشكل جيد في منصبه الجديد من خلال منح جوشوا كيميتش شارة قيادة منتخب الماكينات.

وخرج المنتخب الألماني من دور الستة عشر لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بخسارته أمام إنجلترا بهدفين دون رد ، في أخر مباراة ليواخيم لوف في منصب المدير الفني حيث يتسلم فليك المهمة خلفا له.

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وأوضح بالاك في عموده بموقع "سبورت بازر" يوم الخميس أن الاستعانة بكيميتش "26 عاما" قد يكون خيارا لتغيير القائد وأيضا تقديم حوافز جديدة.

وتابع : قد يساعد الأمر كيميتش على التطور بشكل أكبر على المستوى الشخصي. كيميتش بإمكانه أن يقطع الخطوة التالية في مسيرته تحت قيادة فليك ، كقائد للاعبي بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، فليك لديه معرفة قوية بكيميتش بعد أن عملا سويا في بايرن ميونخ، لكنه عليه أولا التأكد من أن قرار منح شارة القيادة له، لن يغضب الحارس مانويل نوير الذي يحمل الشارة حاليا.

ويرى بالاك أن نوير "35 عاما" ينبغي أن يستمر في حراسة مرمى المنتخب الألماني.

وأشار : هو بالتأكيد يبقى الخيار الأول بدون منازع، وهو لاعب استثنائي بكل تأكيد.

وأكد بالاك أن كاي هافيرتز كان واحدا من بين اللاعبين الذين نالوا إعجابه في يورو 2020.