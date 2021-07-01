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85 مليون يورو تنقل سانشو إلى مانشستر يونايتد

سانشو
النجم الإنجليزي سانشو

85 مليون يورو تنقل سانشو إلى مانشستر يونايتد

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برلين - رويترز

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أعلن الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند توصل النادي الألماني لاتفاق بانتقال جيدون سانشو لاعب منتخب إنجلترا إلى مانشستر يونايتد مقابل 85 مليون يورو (101 مليون دولار) يوم الخميس.

وأبلغ هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند الصحافيين: توصلنا لاتفاق عام مع مانشستر يونايتد بخصوص انتقال جيدون سانشو، في انتظار استكمال باقي الإجراءات، حيث لا تزال هناك بعض الرسميات وخضوع اللاعب للكشف الطبي.

وكان سانشو (21 عاما) مرشحا للانتقال إلى مانشستر يونايتد العام الماضي، لكن لم يتوصل الناديان لاتفاق بخصوص قيمة الصفقة. وشارك سانشو في 20 مباراة دولية مع إنجلترا منذ ظهوره الأول في 2018.

وأحرز سانشو 16 هدفا ومرر 20 كرة حاسمة في 38 مباراة مع دورتموند في كل المسابقات خلال موسم 2020-2021، وساعد النادي على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا باحتلال المركز الثالث في الدوري.

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