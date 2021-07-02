جواو فيلكس يخضع لجراحة في الكاحل

قال أتلتيكو مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة إن مهاجمه جواو فيلكس خضع لجراحة في الكاحل.



وتعرض فيلكس، الذي ضمه النادي الإسباني في صفقة قياسية قيمتها 126 مليون يورو (149.02 مليون دولار)، لأربع إصابات مختلفة في الكاحل ولم يشارك أساسيا سوى في أقل من نصف مباريات أتلتيكو في الدوري منذ انضمامه من بنفيكا في 2019.



واستمرت متاعبه مع الإصابات في بطولة أوروبا 2020 حيث غاب عن مباراتي البرتغال ضد ألمانيا وفرنسا بسبب مشكلة عضلية قبل أن يشارك كبديل خلال الهزيمة 1-صفر أمام بلجيكا في دور الستة عشر.



وقال أتلتيكو في بيان إن المهاجم البالغ من العمر "21 عاما" يعالج على يد الجراح الهولندي نيك فان دايك في بورتو تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي لكنه لم يكشف عن متى سيعود إلى اللعب.



وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن أتلتيكو يأمل أن يعود المهاجم البرتغالي في الوقت المناسب قبل بداية الموسم الجديد في 15 أغسطس حين يحل فريق المدرب دييغو سيميوني ضيفا على سيلتا فيغو.

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