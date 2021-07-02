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حاكمة طوكيو: حظر الحضور الجماهيري في الأولمبياد مطروح

أولمبياد طوكيو
شعار دورة الألعاب الأولمبية

حاكمة طوكيو: حظر الحضور الجماهيري في الأولمبياد مطروح

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طوكيو - رويترز

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أكدت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو يوم الجمعة أن حظر الحضور الجماهيري في الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة، سيكون خيارا مطروحا إذا ساءت الأوضاع الصحية في بلادها.

وجاءت تصريحات كويكي بعد عودتها لمزاولة عملها بعد دخول المستشفى بسبب الإرهاق والتوقف لبعض الوقت عن القيام بمهامها الوظيفية.

واعتذرت المسؤولة اليابانية عن غيابها خلال هذه الفترة مع اقتراب موعد الدورة التي من المقرر انطلاقها في العاصمة اليابانية في 23 يوليو الجاري.

وكانت الدورة الصيفية تأجلت من موعدها الأصلي في العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

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