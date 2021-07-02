غريليش: هاري كين أفضل من لعبت معه

أكد لاعب الوسط الإنجليزي الدولي، جاك غريليش، إن زميله هاري كين قائد منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم هو أفضل لاعب لعب إلى جواره، كما رشحه لتحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز.



ولم يهز كين الشباك خلال جميع مباريات منتخب إنجلترا الثلاث في دور المجموعات ببطولة أوروبا 2020 لكنه أحرز الهدف الثاني لفريق بلاده في الفوز 2-صفر على ألمانيا في دور 16 لتضمن إنجلترا الظهور في دور الثمانية.



وستلتقي إنجلترا في دور الثمانية السبت مع منتخب أوكرانيا في العاصمة الإيطالية روما.



وأشاد غريليش بقدرات كين التهديفية وبدوره أيضا خارج منطقة الجزاء قائلا في تصريحات إعلامية: لا يشك أحد مطلقا في قدرات هاري. إنه أفضل لاعب لعبت إلى جانبه، سيحطم الرقم القياسي للتهديف على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز والمنتخب الأول لكنه ليس مجرد هداف. فهو يقدم أداء هائلا عندما يتراجع إلى الخلف من خلال تمريراته المتقنة.



ويحمل آلان شيرر الرقم القياسي لعدد الأهداف على مستوى الدوري الممتاز برصيد 260 هدفا في حين يحتل كين المركز السابع في قائمة الهدافين برصيد 166 هدفا.



وشارك غريليش بديلا في المباراة أمام ألمانيا ولعب دورا في هدفي فريقه لكنه أكد أنه غير متأكد من المشاركة أساسيا من البداية في مواجهة أوكرانيا بالنظر إلى الخيارات الهجومية المتاحة أمام المدرب ساوثغيت.



وقال غريليش (25 عاما) عن ذلك: صعب. على مستوى فريقي أستون فيلا فإنني أشارك في كل دقيقة. لكن لابد من التحلي بالواقعية بالنظر إلى ما يتوفر لدينا من مواهب في تشكيلة المنتخب خاصة بالنسبة للمركز الذي ألعب فيه.

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