مانشستر يونايتد يعلن تمديد عقد خوان ماتا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة تجديد عقد لاعبه خوان ماتا لمدة عام واحد، ليظل ضمن صفوف الفريق حتى يونيو 2022.

وكان خوان ماتا "33 عاما" قد انتقل من تشيلسي إلى مانشستر يونايتد في يناير 2014، وشارك في 273 مباراة مع الفريق سجل خلالها 51 هدفا.

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وكان من أبرز أهداف خوان ماتا، ثنائيته في شباك ليفربول على ملعب أنفيلد في عام 2015 وهدفه في شباك كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2016 والذي انتهى بفوز مانشستر يونايتد 2 - 1.

وذكر نادي مانشستر يونايتد عبر موقعه على الإنترنت أنه من خلال العروض الجيدة لخوان ماتا داخل الملعب وشخصيته خارج الملعب، أصبح واحدا من اللاعبين ذوي الشعبية الكبيرة بالفريق خلال الأعوام الماضية، كما يحظى بتقدير كل زملائه.