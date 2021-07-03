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استقبال "الأبطال" لمورينيو في روما

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مورينيو لحظة وصوله إلى العاصمة الإيطالية يوم السبت

استقبال "الأبطال" لمورينيو في روما

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روما - فرانس برس

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لقي المدرب البرتغالي الخبير جوزيه مورينيو استقبال الأبطال لدى وصوله إلى روما لتدريب نادي العاصمة الإيطالي يوم السبت.

واحتشد مئات من أنصار روما في أرجاء مطار "تشامبينو" حيث حطت الطائرة الخاصة التي أقلت المدرب البرتغالي، وقاموا بتحيته من وراء الفاصل الشائك من خلال رفع شعار النادي.

وكان مورينيو أعلن عن قرب توجهه إلى العاصمة الإيطالية عندما نشر الموقع الرسمي للنادي شريط فيديو مقتضبا قال فيه: يا أنصار روما، أنا على وشك حزم حقائبي، إلى اللقاء قريبا.

وقال أليساندرو ترومبيتي (18 عاما) أحد انصار روما لخدمة الفيديو في وكالة "فرانس برس": لقد سمعنا بأن لاعبين جددا سينضمون إلى روما. لا شك بأن مورينيو سيجلب لاعبين جيدين، آمل أن نتمكن من المنافسة على اللقب المحلي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.


وكان لسان حال مشجع الذئاب الآخر فاليريو تشرتوني مماثلا بقوله: لا شك بأن الأجواء ستتغير. أعتقد بان اللاعبين سيملكون حافزا إضافيا واعتقد بأن مورينيو هو المدرب المناسب للفريق.

وبحسب الصحف الإيطالية، سيتعين على مورينيو الخضوع لحجر صحي على مدى 5 أيام سيقضيها في المقر التدريبي لروما.

ويعود مورينيو الى الدوري الإيطالي بعد تجربة رائعة مع إنتر قاده فيها إلى إحراز ثلاثية نادرة (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا) عام 2010.

وتم التعاقد مع مورينيو مدرب بورتو البرتغالي وريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين، مدربا لروما في الرابع من مايو بعقد لمدة ثلاثة مواسم ليحل بدلاً من مواطنه باولو فونسيكا.

وكان روما احتل المركز السابع في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، لكن مورينييو وعد بتحسين مركزه بالقول: نريد بناء شيئا ما يستمر طويلا. لقد تطورت كثيرا في السنوات الاخيرة وأنا اقول ذلك لأنني متأكد بأن تراكم الخبرات مفيد جدا في هذه المهنة.

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