البرازيل تتغلب على تشيلي بصعوبة وتبلغ نصف النهائي

صمدت البرازيل بعد طرد غابرييل جيسوس في بداية الشوط الثاني لتفوز 1-صفر على تشيلي الليلة الماضية وتصعد لمواجهة بيرو في قبل نهائي كأس كوبا أميركا لكرة القدم.

ومنح لوكاس باكيتا التقدم لحاملة اللقب بعد لحظات من مشاركته كبديل مع انطلاق الشوط الثاني وبعد ذلك بقليل طُرد جيسوس بسبب تدخل عنيف على يوجينيو مينا. وأجبرت تشيلي منافستها على التراجع للدفاع لأغلب فترات الشوط الثاني لكنها فشلت في إدراك التعادل.

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وتلعب البرازيل البلد المضيف ضد بيرو، التي فازت بركلات الترجيح على باراغواي، في الدور قبل النهائي باستاد نيلتون سانتوس يوم الاثنين. وتستكمل مباريات دور الثمانية اليوم السبت حيث تلعب الأرجنتين ضد الإكوادور وأوروغواي ضد كولومبيا.