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الدنمارك تواصل مسيرتها الناجحة وتبلغ نصف النهائي

الدنمارك التشيك
دولبرغ أحرز الهدف الثاني

الدنمارك تواصل مسيرتها الناجحة وتبلغ نصف النهائي

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باكو - رويترز

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تأهل المنتخب الدنماركي إلى نصف نهائي كأس أوروبا "يورو 2020" بفوزه على نظيره التشيكي 2 -1 يوم السبت في دور الثمانية.

وتقدم المنتخب الدنماركي بهدف عن طريق توماس ديلاني في الدقيقة الخامسة ثم أضاف كاسبر دولبرغ الهدف الثاني للدنمارك في الدقيقة 42 ورد باتريك تشيك بهدف للمنتخب التشيكي في الدقيقة 48.

ورفع تشيك رصيده إلى خمسة أهداف ليقتسم صدارة قائمة هدافي البطولة مع قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويلتقي المنتخب الدنماركي في المربع الذهبي مع الفائز من مباراة إنجلترا وأوكرانيا التي تقام في وقت لاحق.

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