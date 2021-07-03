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بركلات الترجيح.. بيرو تهزم الباراغواي وتصعد لنصف النهائي

جزائية مارتينيز الضائعة

بركلات الترجيح.. بيرو تهزم الباراغواي وتصعد لنصف النهائي

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ريو دي جانيرو - د ب أ

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واصل منتخب بيرو لكرة القدم انطلاقته الناجحة في النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) بفوزه على منتخب باراغواي 4 - 3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 3 - 3 مساء الجمعة في أولى مباريات دور الثمانية للبطولة.

وحجز المنتخب البيروفي مقعده بجدارة في المربع الذهبي للبطولة ، ويلتقي الفريق في المربع الذهبي مع الفائز من المواجهة المرتقبة بين منتخبي البرازيل وتشيلي. وكان منتخب باراغواي هو البادئ بالتسجيل في الدقيقة 11 عن طريق جوستافو جوميز ، ولكن منتخب بيرو رد بهدفين متتاليين سجلهما جانلوكا لابادولا في الدقيقتين 21 و40 .

وازداد وضع منتخب باراغواي سوءا في نهاية الشوط الأول حيث طرد لاعبه غوستافو غوميز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

ورغم النقص العددي في صفوفه خلال الشوط الثاني ، كان منتخب باراغواي أفضل من منافسه البيروفي ، وسجل هدف التعادل عن طريق جونيور ألونسو في الدقيقة 54 .

وظل التعادل بين الفريقين قائما حتى سدد يوشيمار يوتون كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لترتطم الكرة باللاعب البديل روبرت روخاس مدافع باراغواي وتغير اتجاهها لتستقر في المرمى على يمين الحارس. وفيما بدا هذا الهدف هو هدف الفوز ، تعرض أندري كاريو نجم منتخب بيرو للطرد في الدقيقة 85 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

ومع تساوي كفة الفريقين في الدقائق الأخيرة بعد طرد كاريو، نجح منتخب باراغواي في خطف التعادل الثمين بهدف سجله جابرييل أفالوس في الدقيقة 90 ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة بدون وقت إضافي طبقا لنظام البطولة.

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